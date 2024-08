“Riti Settennali di penitenza 2024”, la comunità di Guardia Sanframondi celebra l’evento religioso per eccellenza in onore dell’Assunta. Un evento unico e di forte sacralità, che ha preso il via: dal 19 al 25 agosto il paese dopo sette anni rivive le emozioni e la devozione che da sempre permea questa manifestazione religiosa. Ieri, mercoledì 21 agosto, dalle 8 alle 14, il paese ha continuato a vivere la settimana dei Riti Settennali di Penitenza in Onore della Vergine Assunta con il Rione Fontanella in penitenza. Inoltre, il Rione Portella, dopo la processione di penitenza di martedì 20 agosto, è stato in processione di comunione.

