“A seguito di riscontro di un caso umano autoctono confermato di infezione da West Nile virus (WNV) nel comune di Telese Terme (Provincia di Benevento), segnalato sulla piattaforma per la “Sorveglianza delle arbovirosi” dell’Istituto Superiore di Sanità, si dispone l’introduzione delle misure di sicurezza nei confronti della trasmissione trasfusionale di WNV sulle donazioni di sangue ed emocomponenti raccolte nella Provincia di Benevento, secondo quanto indicato dalla circolare del Centro nazionale Protocollo numero 2024_0021034 “Indicazioni per la sorveglianza e la prevenzione della trasmissione del West Nile Virus e Usutu mediante la trasfusione di emocomponenti labili nella stagione estivo-autunnale 2024” del 14 maggio 2024. Si richiama l’applicazione, per i donatori che abbiano soggiornato anche solo per una notte nella suddetta Provincia, di quanto disposto in merito dal decreto ministeriale 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”. Due elementi vanno sottolineati rispetto l’alert.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia