Non trova tregua la dialettica sulla crisi idrica a San Giorgio del Sannio.

Dopo la nuova diffida del sindaco Ricci spedita ad Alto Calore, per denunciare il mancato rispetto degli orari di distacco e sollecitare l’ultimazione dei lavori per l’allaccio del nuovo serbatoio in via Toppa, ecco che l’opposizione torna alla carica.

Il gruppo ‘San Giorgio protagonista’, che aveva già giudicato poco efficace la precedente diffida, non cambia idea alla luce della nuova iniziativa del primo cittadino.

