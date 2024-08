Non che ce ne fosse bisogno, ma ora anche la prova del campo l’ha certificato: nonostante abbia nel proprio organico 33 tesserati, a questo Benevento servono rinforzi in tutti i reparti e anche con una certa urgenza. Del resto, siamo nella settimana che porta al debutto in campionato e all’appuntamento la Strega rischia di arrivarci in piena emergenza, per gli infortuni certamente, per qualche squalifica ereditata dalla passata stagione, ma anche, o forse soprattutto, per l’improvviso cambio di orientamento e di strategia nella gestione di quei giocatori che fino a dieci giorni fa lo stesso club giallorosso considerava fuori dal progetto tecnico e, per questo motivo, in lista di sbarco.

