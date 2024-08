Pesante l’impatto della criminalità predatoria nel territorio sannita, anche nel tempo ferragostano, nonostante i dispositivi di prevenzione e monitoraggio territoriale rafforzato e predisposti dalle forze dell’ordine. Nelle ultime ore ladri in azione a Cerreto Sannita in un caseggiato del centro urbano. Ignoti hanno forzato finestra e hanno rovistato nei diversi ambienti dell’abitazione nel loro mirino, asportando denaro in contanti, buoni fruttiferi e diversi oggetti in oro, per poi darsi alla fuga e fare perdere per il momento le proprie tracce.

