Analisi del centro studi Cgia di Mestre sull’andamento delle attività artigianali, quanto al loro numero, nel corso degli ultimi undici anni, dal 2012 al 2023, con analisi numerica di dettaglio per i comprensori territoriali. Il Sannio non fa eccezione al declino generalizzato, con un calo misurato nell’arco di poco più di due lustri nella misura di una variazione negativa pari al 20,8 per cento in meno per la consistenza dello stock di imprese artigianali.

