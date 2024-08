Ancora Coppa Italia, ma stavolta il banco di prova ufficiale è di quelli impegnativi. Non solo perché in palio c’è l’accesso agli ottavi di finale in calendario a novembre contro la vincente di Picerno-Team Altamura (in campo oggi pomeriggio alle 18), ma soprattutto perché di fronte il Benevento si ritroverà un avversario di ben altra caratura rispetto al Taranto che si è presentato al ‘Vigorito’ una settimana fa. Il Potenza è squadra credibile, con un progetto ambizioso e un mercato che ha alzato il livello qualitativo della rosa a disposizione di De Giorgio, tecnico che si è guadagnato la conferma sulla panchina rossoblù dopo aver miracolosamente conquistato la salvezza l’anno scorso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia