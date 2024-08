Con determina del responsabile dell’Area Vigilanza Pasquale Mario Di Mezza, l’ente ha provveduto ad assumere a tempo parziale al 50% per diciotto ore settimanali e a tempo determinato per sei mesi, quattro Istruttori di Polizia locale – Area degli Istruttori del Comparto Funzioni Locali.

L’istruttore di vigilanza è una figura interna ai corpi di polizia locale che si occupa, in collaborazione con il capo servizio o il comandante dell’unità operativa, di varie attività tecniche e amministrative, oltre che di funzioni vicarie rispetto al responsabile del servizio.

