I riflettori sul Ponte Appiano sono accesi da settimane per via del riconoscimento Unesco assegnato alla Regina Viarum. Mentre si parla molto meno di quanto lavoro ci sia da fare per tutelare questa area attraversata dal Calore, ‘condivisa’ da Apice, Calvi, Mirabella Eclano, Venticano e Bonito.

Lo ha fatto l’anno scorso l’Archeoclub di Apice, che ha denunciato le condizioni riscontrate al fiume il 24 agosto 2023, proprio in questa fetta del territorio dove riceve le acque del torrente Mele. Ne abbiamo parlato sulle nostre pagine: acqua nera, un odore nauseabondo a due passi dal cosiddetto Ponte Rotto. Un episodio tutt’altro che isolato.

