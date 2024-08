Ancora problemi in arrivo a San Giorgio del Sannio, San Nazzaro e Calvi per il servizio idrico.

Alto Calore ha annunciato una sospensione del servizio per la giornata odierna, causata da “urgenti e improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria alla condotta presso la frazione Audisoli di San Nazzaro”, si legge nella circolare firmata dall’amministratore Antonio Lenzi indirizzata ai sindaci Ricci, Manganiello e Rocco. Il distacco è previsto alle 8.30 ma nella comunicazione non c’è un riferimento preciso per il ripristino dell’erogazione, se non un riferimento alla conclusione dei lavori nel tardo pomeriggio

