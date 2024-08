Scatterà oggi in casa Benevento la preparazione alla sfida di domenica contro il Potenza, valida per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Dovrebbe essere oggi il giorno buono per rivedere finalmente in gruppo Pier Luigi Simonetti che sembra essersi alle spalle i problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il precampionato, al punto tale di non dargli praticamente mai la possibilità di allenarsi con il resto dei compagni.

