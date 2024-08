A Molinara anche la Dirigente scolastica dell’IC di San Marco dei Cavoti, del quale fa parte anche il plesso scolastico di Molinara, Maria Cirocco, entra nel dibattito pubblico e lo fa per rispondere ad alcune affermazioni fatte dal Sindaco nel corso dell’incontro pubblico tenutosi alcuni giorni fa.

Il Sindaco aveva lamentato uno scarso dialogo con l’istituzione scolastica, soprattutto in riferimento alla situazione della scuola dell’infanzia, che al momento ha un’unica classe, non essendoci i numeri per poterne formare almeno due.

