Potrebbe non presentarsi come un vero e proprio esame, considerando le difficoltà che il Taranto porterà con sé nella trasferta del “Vigorito”. Ma per il Benevento l’esordio stagionale in Coppa Italia Serie C sarà l’occasione giusta per testare sul campo, in una gara ufficiale, la formazione tipo e l’assetto tattico che la squadra di Gaetano Auteri indosserà nel nuovo cammino in Serie C. Un match che sa ancora di preseason, a due settimane dal debutto in campionato contro la Cavese, ma che rappresenta un altro tassello nel percorso di crescita della Strega, tra le solite certezze e i giovani da scoprire.

