Una sola condizione da chiarire prima di dare il placet al piano Ambrosone. Gli autobus delle linee provinciali e regionali dovranno parcheggiare tutti nell’area retrostante il Coni in via Santa Colomba, in modo da prevenire situazioni di vantaggio e di concorrenza sleale.

E’, questo, l’orientamento prevalente delle aziende, che si apprestano a fornire le osservazioni in ordine alla proposta partorita dal Comune, costretto a reperire un sito alternativo al terminal di via Venanzio Vari, una delocalizzazione imposta dai lavori che interesseranno sia l’area dell’ex campo di calcio del collegio La Salle, sia l‘area nodale di Piazza Risorgimento.

