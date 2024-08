Avanza la procedura per assumere a tempo indeterminato medici da immettere nel Pronto Soccorso del nosocomio “San Pio” tra presidio della città capoluogo e presidio di Sant’Agata de’ Goti: lavoro intenso del comparto amministrativo del nosocomio con determinazione rilevando e refertando le adesioni, del numero di candidati pari a sette medici. Sfumato già in partenza l’obbiettivo delle tredici assunzioni (prefigurato nell’avviso per assumere tredici medici per il Pronto Soccorso), determinato come contingente adeguato per rispondere ai fabbisogni per assicurare prestazioni ritenute necessarie per l’utenza, ma ad ogni modo anche un contingente rinforzi dimezzato sarebbe prezioso, beninteso sempre se i candidati eventualmente vincitori del concorso accettino l’incarico, dato anche questo tutt’altro che scontato.

