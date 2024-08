Continua il monitoraggio operativo di Gesesa rispetto la crisi idrica in città, per il momento contenuta in sospensioni tarda serata e notturna dell’erogazione acqua per le utenze.

Un’opera di razionalizzazione degli interventi, anche attraverso manutenzione mirata di tratti rete e gestione oculata del riempimento dei serbatoi, ma con evidenze che non sono favorevoli. Al punto che l’azienda ieri ha comunicato che “il livello dei serbatoi Gesuiti e San Vito, nonostante le chiusure notturne in corso, si mantiene al di sotto della soglia critica, non assicurando, pertanto, nemmeno il compenso giornaliero.

