È stato preso anche il mandante. Nella mattinata di ieri, nel Comune di Pannarano, i Carabinieri del Comando provinciale di Benevento hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli – su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale Antimafia – nei confronti di Raffaele Abate, gravemente indiziato, in concorso con altre, del reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia