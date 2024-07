Pubblicazione ieri sull’albo pretorio comunale di atto ordinanza recante il “divieto di occupare la Piazza antistante la Chiesa di Santa Sofia, in occasione di eventi e cerimonie con ogni sorta di addobbo o elemento decorativo, autoveicoli e furgoni, fatta eccezione per piccoli addobbi floreali e piante in prossimità dell’ingresso della Chiesa in occasione di eventi religiosi, concordando con il Parroco le modalità atte a garantire la sobrietà ed il rispetto del decoro dei luoghi circostanti”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia