Per chi avrebbe voluto vedere già il vero Benevento l’indicazione inevitabilmente è quella di ripassare più tardi. C’è bisogno di ancora un po’ di tempo, sebbene anche dalla seconda amichevole qualche indicazione positiva per Gaetano Auteri sia arrivata, soprattutto in considerazione del fatto che si è alzato il livello dell’avversario: non più una formazione appena promossa in Prima Categoria, che tra l’altro non aveva disputato mezzo allenamento prima della partita, ma una squadra di Serie D, ben organizzata e con in organico diversi giocatori con esperienze tra i professionisti.

