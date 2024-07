AJ Mobilità si defila. Poche righe per comunicare da parte dell’azienda spoletina che non è più interessata al bando emanato dal Comune di Benevento per l’affidamento in concessione della gestione dei parcheggi. Entro il termine stabilito, sul portale telematico dell’Ente erano pervenute n. 3 adesioni alla manifestazione di interesse, oltre alla AJ , la società TMP srl con sede legale in Portici e Trotta Bus Services SpA con sede legale in Roma.

