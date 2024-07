Il Benevento ne piazza un altro. Dopo Kubica, Rillo, Karic, Koutsoupias e Paleari, saluta la truppa giallorossa anche Don Bolsius che, come previsto, nella giornata di ieri ha messo il nero su bianco al suo passaggio al Sorrento.

Arrivato nel Sannio la scorsa estate come primo acquisto dell’era Carli, l’esterno offensivo olandese se ne va dodici mesi più tardi praticamente senza lasciare traccia, se non sul bilancio.

