“Dicono che in questi giorni fino a nuova comunicazione tolgono l acqua dalle 22 alle 5 e 30 (rione Libertà). Sono le 7 e chi come me e tanti concittadini deve andare presto a lavoro per quanto tempo deve subire questo disagio senza aver diritto nemmeno di chiedere spiegazioni. Visto vhe gli uffici preposti mi hanno attaccano praticamente il telefono perché non hanno risposte”.

E’ lo sfogo e il rammarico di un cittadino del rione Libertà rispetto al disservizio occorso ieri mattina, per un effettivo spostamento dell’orario di erogazione idrica, dopo la sospensione forzata notturna per la nota questione della riduzione della portata alle sorgenti della condotta Biferno Torano.

