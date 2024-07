Alla guida sotto effetto di droga e alcol, finisce con l’auto in un negozio: nei guai 47enne

Deferito in stato di libertà un 47enne di San Giorgio del Sannio con la contestazione di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Esito operativo per l’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Benevento, guidata dal Comandante Pasquale Pugliese, intervenuti per refertare un incidente in Piazza Roma per un veicolo finito contro vetrina di un negozio, danneggiandola in piena Zona traffico limitato. Gli agenti dopo avere informato dei suoi diritti il 47enne residente a San Giorgio del Sannio, lo hanno sottoposto a esami medici presso l’ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

