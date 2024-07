La settimana appena cominciata potrebbe essere decisiva per formalizzare altre due cessioni in casa Benevento. In procinto di accasarsi altrove ci sono Don Bolsius e Vincenzo Alfieri. Per l’olandese resta in forte vantaggio il Sorrento, se non altro perché ha la disponibilità del ragazzo, ma i due club devono ancora trovare la quadra, soprattutto sulla formula del trasferimento, da cui poi dipende anche l’intesa sull’ingaggio.

