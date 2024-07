Un primo grande risultato, messo in piedi in pochissimo tempo. Un segnale che la strada intrapresa è quella giusta ed è quella che può condurre alla realizzazione di obiettivi da centrare per la crescita di un territorio che, almeno da un punto di vista geografico, ha bisogno di ritrovare centralità. Il primo obiettivo era quello di avvicinare il territorio e creare una base forte ed è quello che è stato fatto con la sottoscrizione delle prime 100 tessere di nuovi appartenenti a Fratelli d’Italia, sezione di Limatola.

