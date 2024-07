Il Comune di Calvi ha avviato il procedimento per la revoca della convenzione per l’utilizzo del campo sportivo alla Asd Calvi. Un’iniziativa adottata dal settore tecnico, che ha acceso un nuovo scontro tra maggioranza ed ex assessori.

L’attivazione dell’iter è motivato dall’inadempimento “alle obbligazioni assunte dal gestore”, e cioè dall’associazione sportiva guidata da Emilio Fedele che in paese porta avanti una scuola calcio, una squadra di calcio a 5 in C2 regionale e partecipa al campionato di terza categoria provinciale. Rispetto ai diversi paletti fissati nella convenzione del 31 maggio 2023, l’ingegnere dell’ufficio tecnico Veronica Grieci ha messo in evidenza l’assenza della copia del bilancio e di una polizza assicurativa, e la mancata intestazione delle utenze dell’impianto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia