Ormai non dovrebbero esserci più dubbi: l’approdo di Carmine Agostinelli sarà Fratelli d’Italia. Indipendentemente dalla data dell’adesione, il sindaco di S. Bartolomeo in Galdo non sembra avere più dubbi. Lunedì prossimo, infatti, prenderà parte ad un pranzo che si terrà a S. Bartolomeo, che ha l’obiettivo di sancire l’ufficialità del passaggio di alcuni consiglieri del Comune fortorino alla corte di Giorgia Meloni. Tra i commensali, anzi, a capo tavola, il senatore Mimmo Matera, particolarmente attivo in queste ultime settimane nell’opera di reclutamento. Oltre al parlamentare di Bucciano, dovrebbe essere presente un esponente della Destra storica non solo locale.

