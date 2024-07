Situazioni critiche per l’approvvigionamento idrico si stanno verificando anche in altri Comuni soci di Alto Calore. Continua la problematica nella zona alta a San Nicola Manfredi dove, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, l’amministrazione ha chiesto e ottenuto l’invio di autobotti per fronteggiare una carenza che sta interessando in particolare la frazione di Toccanisi. Stesso copione ad Apollosa. E proteste e malumore non mancano a Pietrelcina, dove ieri il sindaco Salvatore Mazzone ha evidenziato che da due giorni non arriva acqua nei serbatoi locali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia