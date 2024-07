“Daniela non è più. Non doveva andare così. Eri un inno alla vita. Tutta spesa per i tuoi affetti, il tuo lavoro, i tuoi luoghi. La tua intelligenza elegante, il tuo garbo superavano addirittura la bellezza che era notevole. Perdiamo un’amica, il nostro vicesindaco e un fiore di quelli rari che sbocciano nelle nostre montagne. Siamo vicini a Enzo, ai genitori, alle sorelle e al fratello. Continuerai a vivere nelle tue opere e nei nostri pensieri”. Con queste parole affidate al proprio profilo Facebook, il primo cittadino Raffaele Scarinzi, rende nota la scomparsa di Daniela De Maria, affermata imprenditrice e vicesindaco dell’amministrazione vitulanese, al secondo mandato nella giunta di governo di Palazzo San Pietro.

