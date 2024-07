Una storia molto triste quella di Antonio Pacifico, 24 anni, originario di San Bartolomeo in Galdo ma residente in Spagna a Barcellona, dove lavorava e studiava danza.

Una storia molto comune tra i ragazzi delle aree interne, che lasciano i piccoli centri per cercare di costruirsi una vita altrove, in Italia o all’estero.

È nelle aree interne che, però, rimangono i genitori, che mantengono un contatto costante con i propri figli.

Un contatto che, nei giorni scorsi, Annarita e Salvatore, i genitori di Antonio, e la sorella Annarita avevano perso, non riuscendo più ad entrare in contatto con il giovane Antonio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia