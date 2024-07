Ieri abbiamo parlato delle strade di San Giorgio del Sannio usate come piste di velocità. Ma ci sono anche altri aspetti delle notti in paese, che sono state attenzionate dalle forze dell’ordine.

Sono scattate delle segnalazioni alla Prefettura in seguito a controlli disposti dal comando provinciale di Benevento per la movida sicura nelle piazze principali e nei locali più frequentati dai ragazzi nei centri sanniti.

