La Giunta regionale della Campania, preso atto degli esiti della riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di Tpl di interesse regionale, ha approvato un finanziamento di 400mila euro per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’Ente locale. Tale finanziamento si tradurrà in maggiori servizi di trasporto pubblico locale, per una quota pari a 125mila 490 chilometri aggiuntivi sul territorio della Città di Benevento», lo comunicano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone.

