Cresce il malumore tra i residenti del centro urbano di San Giorgio del Sannio per una delle criticità che puntualmente si ripresenta nel periodo estivo.

Con la canicola che impone finestre aperte anche in piena notte si soffrono ulteriormente le sgasate di gruppi di giovani in sella a moto e motorini, che di notte utilizzano via Roma, viale Spinelli, via Barone Nisco – ma non sono immuni aree più periferiche – per giri ad alta velocità.

