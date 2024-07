Ancora un episodio di autolesionismo all’interno del carcere di Benevento. Stavolta il tentato suicidio è avvenuto nell’ala che ospita le donne.

“La detenuta già nota per precedenti episodi di aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria, di incendio di materiale dell’amministrazione penitenziaria e di sommossa, ha provato a farla finita procurandosi un cappio e tentando il suicidio per impiccagione, ma il tempestivo intervento del personale di Polizia penitenziaria di turno ha scongiurato il peggio”, così in una nota il segretario regionale Consipe Campangia, Tommaso De Lia che poi prosegue: “Il plauso và a tutto quel personale di Polizia penitenziaria campano che ogni giorno tra le molteplici difficoltà che il sistema Penitenziario attuale presenta, riesce con spirito di sacrificio ed alto senso del dovere a salvare vite umane dallo sconforto, come quello avvenuto a Benevento”.

