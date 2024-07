Approfondimento dell’ufficio studi Uil sui capoluoghi che hanno incrementato o decrementato la tariffa rifiuti Tari, tributo che al tempo stesso copre il costo del servizio di nettezza urbana e il funzionamento in buona misura delle macchine amministrative comunali, al di là della dibattuta funzionalizzazione della tassa alla sola copertura dei costi dei rifiuti.

Secondo l’ufficio studi Uil, a Benevento nel 2023 importo mediano del tributo è stato pari a 478,5 euro, con una rilevante flessione rispetto al 2022 quando era stato pari a 491,87 euro: in termini percentuali si tratta di una riduzione di poco inferiore al 5 per cento, esattamente al -4,76 per cento. Arretramento della tassazione secondo l’ufficio studi tale da determinare la fuoriuscita del capoluogo sannita dalla top ten dei capoluoghi più esosi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia