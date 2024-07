Il Comune di Benevento è in buona compagnia. Anche alla ASL di Benevento, per ottenere corrette relazioni sindacali, occorre presentare ricorso per attività antisindacale. E’ quello che è successo dopo la denuncia del Segretario Aziendale della Federazione CIMO-Fesmed, Emilio Tazza, che aveva ripetutamente chiesto un confronto sindacale sulla corretta applicazione della legge sull’orario di lavoro in relazione alle prestazioni aggiuntive del 118.

