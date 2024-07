Turbine di vento e di invero poca pioggia sulla città capoluogo, con danni rilevanti in diverse aree della città ma soprattutto per il comprensorio della Festa della Madonna delle Grazie, con il fenomeno che tra le 6,15 e le 6,30 si è abbattuto sia sulle palificazioni luminarie facendole crollare al suolo e rovinandole, sia sulle bancarelle: sulle tende dei negozi vaganti degli ambulanti e soprattutto sui bancali con merce a quell’ora già esposta, sia per farsi trovare pronti in tempo per i più mattinieri sia per allestire le esposizioni nel migliore modo possibile.

