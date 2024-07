Benevento, trattativa per Lamesta a un punto di svolta. E per Ciciretti si avvicina il rinnovo

Un colpo dopo l’altro per riverniciare l’attacco. Definito ormai l’arrivo di Jacopo Manconi dal Modena – per il quale la firma e le visite mediche sono slittate al fine settimane per impegni pregressi -, il Benevento vuole mettere la parola fine anche alla doppia trattativa con il Rimini per Claudio Morra e soprattutto per Davide Lamesta. Se per il primo si attenderà il rientro dalle vacanze ai Caraibi – cosa che non avverrà prima della prossima settimana -, per il secondo il discorso è diverso.

