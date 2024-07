In una stasi generale tipica del periodo, il Benevento viaggia in controtendenza e si appresta ad abbracciare il primo acquisto della sessione estiva. Per Jacopo Manconi manca ormai solo la firma, attesa per oggi. C’è l’intesa su tutto: con l’attaccante piemontese – che già ieri sera ha raggiunto la città – per un biennale con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B e con il club di appartenenza, il Modena, per la cessione a titolo definitivo del suo cartellino. All’ex Albinoleffe, il club giallorosso vorrebbe aggiungere anche Lamesta e Morra.

