I Carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un capillare controllo del territorio in tutti i ventuno Comuni di competenza con lo scopo di prevenire nelle ore serali e notturne i furti nelle abitazioni, esercizi commerciali, farmacie e rivendite di tabacchi oltre agli Istituti Scolastici, in quest’ultimo periodo, presi di mira dai malviventi per asportarvi pc e tablet in uso agli studenti, mentre nell’orario diurno si sono concentrati lungo le principale arterie che collegano la provincia Sannita con quelle di Caserta e Campobasso finalizzato a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, impiegando 19 pattuglie che hanno identificato complessivamente 170 soggetti, tra i quali alcuni già noti alle Forze dell’Ordine e controllato 134 veicoli.

