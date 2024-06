Nella mattinata di ieri si è svolto il vertice con il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe, in presenza del revisore dei conti Nicola Boccalone e del direttore del 118 Ciriaco Pedicini per valutare la proposta presentata dalle associazioni relativa alla demedicalizzazione delle ambulanze del 118.

Un nodo cruciale, una questione che sta tenendo banco oramai da mesi ed ha coinvolto un po’ tutto il territorio pronto a far valere le proprie ragioni supportato da Associazioni, Enti e sindacati di categoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia