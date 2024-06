La prima cessione ufficiale del mercato giallorosso arriverà a centrocampo, il reparto più affollato dello spogliatoio sannita. Ed è un’operazione che porta con sé rimpianti e occasioni perse, per le prospettive cancellate e per l’investimento in termini economici e di fiducia, mai ripagato. Krzysztof Kubica lascerà il Benevento: il centrocampista classe 2000 torna in Polonia e sarà protagonista del prossimo campionato di Ekstraklasa, con la maglia del Motor Lublin.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia