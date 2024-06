Un’altra storia da scrivere insieme, dopo le prime pagine solo abbozzate la scorsa stagione. Un nuovo matrimonio all’orizzonte, per assicurare un futuro a tutto il bello vissuto fin qui in giallorosso. Le strade di Amato Ciciretti e quelle del Benevento potrebbero incrociarsi ancora, nonostante una scadenza di contratto fissata tra meno di una settimana. Un desiderio mai nascosto né dal club di via Santa Colomba né dallo stesso attaccante romano: il legame tra le parti costruito nel tempo e riassaporato lo scorso anno, nell’abbraccio caloroso del “Vigorito”, raccontano di un possibile lieto fine solo da formalizzare.

