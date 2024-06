Un centrocampo da ricostruire per assicurarsi l’assalto alla Serie B. Le ore frenetiche di mercato del Benevento concentrano i riflettori anche sulla linea mediana giallorossa, cuore pulsante di una squadra che ha visto più volte alterate le sue gerarchie nel corso della stagione appena conclusa. Lavori in corso soprattutto in uscita per la Strega che dovrà esaminare tutte, o quasi, le piste che riguardano le batterie di centrocampisti in rosa. Esclusi dall’elenco cessioni due certezze come Filippo Nardi e Angelo Talia, punti fermi dei giallorossi di Gaetano Auteri nell’intenso finale di stagione dei sanniti. Ripartirà soprattutto da loro il tecnico di Floridia per il nuovo percorso della Strega: con loro anche Marco Pinato, al centro del progetto per il prossimo anno. Dalle garanzie agli interrogativi, i più pesanti da risolvere per il Benevento: in lista di sbarco Agazzi, Karic e Kubica, tutti in discussione tra i rumors di mercato.

