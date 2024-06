“La storia del familismo mastelliano è diventata un disco rotto, uno stanco refrain e anche un esempio di incoerenza e doppiopesismo politico”, lo scrive in una nota il consigliere provinciale e comunale mastelliano Umberto Panunzio.

La replica a quanto dichiarato ieri dal deputato azzurro Francesco Rubano è demandata ad uno degli esponenti più fedeli alla causa mastelliana. In merito ad un eventuale dialogo con Noi di centro in vista delle elezioni regionali, il leader di Forza Italia nel Sannio non aveva alzato le barricate, ma un paletto ben piantato lo aveva collocato.

