Il giorno della verità è arrivato per Gaetano Letizia, Christian Pastina, Francesco Forte ed Enrico Brignola, coinvolti nella bufera del calcioscommesse, esplosa lo scorso dicembre. Al centro della tempesta due attuali tesserati del Benevento e due ex giallorossi, coinvolti nell’inchiesta della Procura di Benevento che ha portato all’apertura di un fascicolo da parte degli 007 federali. In via Campania ci si sta lavorando da dicembre e ora siamo alle strette finali, visto che oggi sul caso arriverà la sentenza di primo grado.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia