Benevento, senti Francesco Sena: “Pronto al grande salto”

È stato nominato come miglior difensore under della Serie D dopo l’ottima stagione al Siracusa chiusa al secondo posto, alle spalle dell’irraggiungibile Trapani. Classe 2004, Francesco Pio Sena sogna una chance con il Benevento: “Mi sento pronto al grande salto – ha raccontato a Il Sannio Quotidiano – ringrazio la società per l’occasione che mi sta dando, metterò tutto me stesso per dimostrare al mister e al club che sono pronto a indossare questi colori e a giocare per questa grande piazza”.

