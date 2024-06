Ancora un incidente sulla Statale Telesina, ferito un poliziotto

Ancora un incidente con un ferito in condizioni molto serie sulla statale Telesina ieri pomeriggio in un tratto compreso nel territorio comunale di Faicchio. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un’autovettura, Mercedes condotta da un 38enne di San Martino Sannita ed un mezzo pesante con targa greca che trasportava alluminio che è finito fuori strada; nello scontro si registra un ferito, un poliziotto trasportato in ospedale in codice rosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia