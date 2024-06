La Polizia Municipale di Benevento – Nucleo Polizia Giudiziaria – guidata dal Comandante Pasquale Pugliese, durante attività finalizzata al contrasto dei reati in danno all’ambiente ed alla tutela della salute pubblica, ha intercettato e fermato, dopo diversi appostamenti in borghese e mediante l’uso di fototrappole, un autocarro aziendale che trasportava ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi di scarto industriale quantificati in un totale di 100 kg quali inerti, scarti di lavorazione plastica, edile.

L’uomo dipendente di un complesso industriale Beneventano, viaggiava senza possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali ed in assenza del formulario di identificazione previsti dal vigente Codice dell’Ambiente.

