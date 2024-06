Assunzione di atto di delibera della direzione generale e di contestuale avviso pubblico presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” per sollecitare adesioni alla disponibilità per cinque incarichi professionali di collaborazione coordinata e continuativa di tipo libero professionale per codici di minore complessità e gravità presso il Pronto Soccorso del nosocomio pubblico rivolti a medici iscritti all’albo professionale nonché in quiescenza che godano di requisiti tali da garantirne la capacità operativa.

Termine per presentare le adesioni lunedì prossimo, dopo di che sarà redatta graduatoria da cui saranno attinti i nominativi dei prescelti che verranno impiegati con contratti collaborazione libero professionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia